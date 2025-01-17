Какими методами Трамп сделает Америку еще более великой

Геополитическая обстановка как никогда пугает своей нестабильностью и неоднозначностью. С одной стороны, весь мир ждал, что смена главы Белого дома в Вашингтоне приведет к позитивным мировым изменениям, а оказалось, что от перемены мест слагаемых сумма почему-то не меняется. Трамп уже озвучил свои претензии на Гренландию, не молчит и о желании присоединить к США Канаду в качестве еще одного штата. А что касается конфликта в Украине и надежды на скорейшие переговоры по этому вопросу США и России, Трамп заявляет, что очень ждет этих переговоров, но, как известно, плана для урегулирования конфликта у него нет. Переговоры ради переговоров или это другое?

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Джо Байден в своей итоговой речи заявил, что противники США "стали слабее", чем были на момент его избрания президентом в 2020 году.

В список своих заслуг Байден приписал и катастрофический вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Он похвастался, что стал первым президентом за десятилетия, не передавшим преемнику этот конфликт, и заявил, что это освободило средства для решения проблем в энергетике. Звучит по крайней мере сомнительно, ведь весь мир знает, где США создали второй Афганистан.

Джо Байден, Президент США:

"Наши противники слабее, чем 4 года назад, когда пришла наша администрация. Взять, к примеру, Россию. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Правда в том, что с тех пор как началась эта война я был тем, кто стоял в центре Киева, а не он. Ему это не удалось. Только подумайте об этом".

Байден также заявил, что США за последние 4 года, несмотря на многочисленные кризисы и испытания, якобы стали сильнее и заняли лидирующую позицию в глобальном соперничестве благодаря его администрации. При этом он заявляет, что рассчитывает на закрепление этого так называемого успеха от новой администрации.

"Сейчас идет яростная конкуренция за будущее глобальной экономики, технологии, также человеческие ценности, - заявил Байден. - Сейчас, по моему мнению, благодаря моей администрации США выигрывают глобальное соперничество. По сравнению с тем, что было 4 года назад, Америка стала сильнее, наши союзы стали сильнее. И нам не пришлось вступать в войну для этого".

Но что говорят так называемые союзники Соединенных Штатов? Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала не верить риторике США о нерушимости границ, морали и правах человека. Она напомнила о жестоких американских военных кампаниях на Ближнем Востоке. По ее словам, Европе придется платить по американским счетам.

"Будучи слабеющей сверхдержавой, которая утратила свою глобальную гегемонию, Соединенные Штаты борются за свое влияние в мире, - заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. - Президент Байден уже продемонстрировал это жесткой позицией и без оглядки на своих союзников. И при Трампе станет только жестче и сложнее. И первые предложения, что можно было бы оккупировать Гренландию, захватить Панамский канал военным путем, уже свидетельствуют о том, в каком направлении все это идет".

Сара Вагенкнехт:

"Права человека, незыблемость границ, международное право - это же никогда не интересовало США, о чем свидетельствует кровавый след их войн по всему земному шару. Как обстояли дела с правами человека в Афганистане, Ираке, Ливии? Где же здесь говорилось о незыблемости границ? Давайте посмотрим на то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Там границы сдвигаются, там бомбят, там бомбят Йемен, там бомбят Сирию. В конце концов суверенное государство независимо от того, нравится ли нам тот, кто у власти, или нет, там тоже сдвигаются границы, там везде действуют жестоко, военными средствами. И нам здесь рассказывают, что здесь речь идет о правах человека, о санкциях, о морали. Ради бога, давайте больше не будем верить этому дерьму".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае если страны ЕС не увеличат военные расходы, всем придется учить русский язык. Так Рютте принуждает страны Североатлантического альянса увеличить содержание военной машины до 5 % от ВВП страны-члена. Лучше бы потратили эти деньги на изучение истории. Возможно, и предвоенной ситуации можно было бы избежать.

Марк Рютте напомнил, что США приводят аргумент, что Европа может тратить больше на другие нужды, потому что США тратят на ее безопасность. "Мы должны опровергнуть его, тратя больше сами, - призвал он. - Но увеличение расходов на 2 % явно недостаточно. Сейчас мы в безопасности, но не через 4 или 5 лет. Так что если вы этого не сделаете, идите на курсы русского языка или поезжайте в Новую Зеландию. Или же решите потратить больше прямо сейчас".

Оппозиционные партии в Европе спрашивают, куда тратится столько денег, если растет бедность и происходит деиндустриализация. Понятное дело - на величие США. Что касается Трампа, он, конечно же, хотел бы как можно скорее провести встречу с Путиным и заявляет об этом в эфире американского телевидения.

Дональд Трамп:

"Я знаю, что Путин хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень скоро. Я бы сделал это раньше, но нужно попасть в офис сначала. Для некоторых вещей нам действительно нужно быть там".

На большой пресс-конференции по итогам года Лавров заявил, что у США много проблем, нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей. Но свой взгляд новая администрация концентрирует на внешней политике.

Сергей Лавров: