Каковы шансы Пашиняна удержать власть в Армении, рассказал Никита Беленченко

"Несмотря на то, что Армения не является средним или крупным государством, очень огромное внимание приковано к нынешним парламентским выборам. Действительно, их результаты определят не только состав национального собрания, но и дальнейший вектор страны, а также развитие ситуации как на Южном Кавказе, так и на всем постсоветском пространстве. Лидерство не позволяет Пашиняну в перспективе занять абсолютное большинство в парламенте. Чтобы получить абсолютное большинство в принятии важнейших законодательных изменений либо определении дальнейшего курса Армении по сотрудничеству либо с ЕС, либо остаться с ЕАЭС и с Россией, ему необходимо заключать какие-то внутренние перемирия с теми коалициями, которые также войдут в состав национального собрания", - отметил он.