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Каковы шансы Пашиняна удержать власть в Армении, рассказал Никита Беленченко
В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. В них примет участие 17 партий и два политических блока, из которых, судя по результатам последних опубликованных опросов, больше всего шансов на победу имеет партия "Гражданский договор" действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Каковы шансы Никола Пашиняна удержать власть в Армении, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
"Несмотря на то, что Армения не является средним или крупным государством, очень огромное внимание приковано к нынешним парламентским выборам. Действительно, их результаты определят не только состав национального собрания, но и дальнейший вектор страны, а также развитие ситуации как на Южном Кавказе, так и на всем постсоветском пространстве. Лидерство не позволяет Пашиняну в перспективе занять абсолютное большинство в парламенте. Чтобы получить абсолютное большинство в принятии важнейших законодательных изменений либо определении дальнейшего курса Армении по сотрудничеству либо с ЕС, либо остаться с ЕАЭС и с Россией, ему необходимо заключать какие-то внутренние перемирия с теми коалициями, которые также войдут в состав национального собрания", - отметил он.
Сегодня Армения стоит перед выбором: сотрудничество с Евросоюзом или сотрудничество с Россией, потому что лидеры ЕС буквально ставят страну перед выбором.