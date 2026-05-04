Камеры, штрафы, ответственность - в Беларуси ужесточили правила для пользователей самокатов

Беспредела на тротуарах будет меньше. ГАИ Беларуси взялась за велосипедистов и самокатчиков. Камеры фиксации теперь зорко следят за каждым лихачом на двухколесном транспорте, а новые правила добавляют ответственности.

В случае ДТП с машиной раньше виноватым назначали водителя. Теперь аргументация "я хоть и на драндулете, но маленький и ближе к пешеходу, а потому не виноват" не работает.

Беспредел на двух колесах официально объявлен вне закона. Кончилась целая эпоха.

В Минске автомобиль сбил двух школьниц на электросамокате. 16-летние девушки ехали вдвоем, что уже является нарушением. Одну из них госпитализировали.

А в Пинске водитель сбил 13-летнего подростка на самокате. Подросток погиб на месте.

В обоих случаях ДТП произошло на пешеходном переходе, и самокатчики не спешились. А это, возможно, могло бы радикально поменять исход ситуации. Подобные случаи, к сожалению, нередки. В одной только столице 15 тыс. самокатов.

В 11-й городской клинической больнице Минска самокаты называют средствами персонального травматизма. И это не сарказм врачей, а статистика. За сезон в медучреждение попадает в среднем 500 пациентов. Просто ехали, упали, очнулись - гипс. Каждый сезон хирурги собирают мозаику из человеческих лиц. Самые частые увечья после самокатных покатушек - переломы верхней и нижней челюстей, выбитые скуловые кости и зубы, рваные раны, черепно-мозговые травмы, травмы шеи. Бывает и перелом основания черепа. Таких пациентов везут прямиком в нейрохирургию 5-й городской больницы.

Особая группа риска - любители прокатиться вдвоем. Они не задумываются, что держать баланс с двойной нагрузкой - это как жонглировать бензопилой. Даже на разрешенных 25 км/ч маленькие колесики находят любую кочку, любую ямку, после чего человек летит головой вниз. Хорошо, если не ломает шею.

Если молодой человек едет с пассией на одном самокате, ему стоит доставать кошелек: штраф составит от 45 до 135 рублей от ГАИ, а кроме того сервис заблокирует аккаунт до конца сезона.

"Будет закреплена и ответственность для пользователей самих шеринговых организаций при совершении правонарушений. Ответственность будет наступать со стороны коммерческой организации. К примеру, за нарушение проезда пешеходных переходов, не спешившись, за проезд пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, за движение по проезжей части, создание аварийной ситуации иным участникам дорожного движения, когда они стали виновниками дорожно-транспортного происшествия", - отметил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Теперь и бросать самокаты где попало нельзя. Не доехал на место парковки - поездка не будет завершена. В непогоду шеринги могут вообще отключать аренду. Есть зоны разрешенной скорости: внутри первого кольца Минска - 15 км/ч, внутри второго - 17 км/ч, остальная территория - 20 км/ч. А есть еще "тихие зоны" - примерно 200 аварийно-опасных перекрестков, где скорость ограничена до 7 км/ч. Парки Победы, Челюскинцев и Горького вообще запретная зона. Там на самокаты и велосипеды табу.

Самая распространенная страшная ситуация: самокатчик летит по тротуару, из двора выезжает машина. Раньше все ругали водителя. Теперь ГАИ смотрит на обоих. Самокатчик обязан был спешиться, пересекая проезжую часть. Не сделал этого - виноват. А если самокатчик на тротуаре врезался в пешехода, это уже не ДТП, а гражданско-правые отношения. То есть участковый будет рисовать схемы, а участники происшествия потом договариваются либо идут в суд, решают, кто кому платит за лечение или отправляется в места не столь отдаленные за нанесенные тяжелые травмы.

Если при проверке ГАИ окажется, что самокат разгоняется более 25 км/ч, то это будет означать, что вы владелец мопеда. Без регистрации и прав - штраф от 5 до 20 базовых, а за управление в пьяном виде - 100 базовых и три года без руля. На сегодня уже выдано свыше 900 выписок из электронных паспортов на такие "мопеды". И самое интересное, 90 % таких транспортных средств оказались именно ими, то есть каждый десятый самокат - это замаскированный мопед.

Самокат перестал быть игрушкой, он стал транспортом, а транспорт - это всегда ответственность.

Беларусь не запрещает совсем, а устанавливает рамки.

В Париже провели референдум, жители высказались за запрет прокатных самокатов. В Сингапуре самокатчики ездят только по спецдорожкам, тротуары - табу, иначе штраф до 2 тыс. сингапурских долларов и тюрьма до 3 месяцев. В Дании, Норвегии, Испании вождение разрешено только в шлеме, парковка только в спецзонах. В Британии управлять самокатом можно с 18 лет и с водительскими правами.