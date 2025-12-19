3.68 BYN
Караев: Надо на пьедестал возносить женщину с детьми, а еще больше - крепкую семью
В Беларуси величайшее качество жизни, особенно если брать в сравнении и с теми сопоставимыми условиями, которые есть вокруг. Об этом заявил Юрий Караев, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского облисполкома.
"Наверное, никогда, сколько я историю изучаю, белорусы так хорошо не жили, как сейчас. А вот что действительно является нашей бедой - это демография, про которую вчера много говорили, и глава государства также обратил внимание. Идя действительно в тренде цивилизации и, как сказали вчера, развитых стран, у которых это огромная беда, она нас не миновала тоже", - отметил Караев.
И добавил, что не столько через жилье, через какие-то преференции, сколько через идеологию сознания и фильмы это надо делать. "Надо на пьедестал возносить женщину с детьми, а еще больше - крепкую семью".
"У нас очень мало населения в деревне. Все стремятся в города, и поэтому государство должно делать все, чтобы трудовые ресурсы равномерно распределялись по всей нашей территории. Конечно, во всех деревнях, населенных пунктах мы людей не удержим. Точкой притяжения должно стать производство сельскохозяйственное, где зарплата и достойные условия труда", - подытожил председатель Гродненского облисполкома.