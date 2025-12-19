Караев: Надо на пьедестал возносить женщину с детьми, а еще больше - крепкую семью

В Беларуси величайшее качество жизни, особенно если брать в сравнении и с теми сопоставимыми условиями, которые есть вокруг. Об этом заявил Юрий Караев, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского облисполкома.

"Наверное, никогда, сколько я историю изучаю, белорусы так хорошо не жили, как сейчас. А вот что действительно является нашей бедой - это демография, про которую вчера много говорили, и глава государства также обратил внимание. Идя действительно в тренде цивилизации и, как сказали вчера, развитых стран, у которых это огромная беда, она нас не миновала тоже", - отметил Караев.

И добавил, что не столько через жилье, через какие-то преференции, сколько через идеологию сознания и фильмы это надо делать. "Надо на пьедестал возносить женщину с детьми, а еще больше - крепкую семью".