Караев о посевной: В полях работа идет нормально, порядок на земле продолжаем наводить

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев в "Главном эфире" рассказал, как проходит посевная кампания в Гродненской области

"Если в сравнении с областями, то мы первые по вспашке. Хорошо идем по подкормке, по севу. Вмешиваться особо не приходилось. Просто смотришь, кто отстает, и спрашиваешь у них: а почему?" - отметил Юрий Караев.

Он добавил, что участвовал в облетах территорий. На первом этапе специалисты и руководство области проинспектировали все южные и восточные районы, а на днях - северные (Ивьевский, Сморгонский, Ошмянский и Островецкий районы). "Посмотрели, как после урагана убран лес, как боремся с островками древесно-кустарниковой растительности. Смотрим на брошенные хутора, нет ли пожарной опасности", - добавил Юрий Караев.