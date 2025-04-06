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Караев о посевной: В полях работа идет нормально, порядок на земле продолжаем наводить
Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев в "Главном эфире" рассказал, как проходит посевная кампания в Гродненской области
"Если в сравнении с областями, то мы первые по вспашке. Хорошо идем по подкормке, по севу. Вмешиваться особо не приходилось. Просто смотришь, кто отстает, и спрашиваешь у них: а почему?" - отметил Юрий Караев.
Он добавил, что участвовал в облетах территорий. На первом этапе специалисты и руководство области проинспектировали все южные и восточные районы, а на днях - северные (Ивьевский, Сморгонский, Ошмянский и Островецкий районы). "Посмотрели, как после урагана убран лес, как боремся с островками древесно-кустарниковой растительности. Смотрим на брошенные хутора, нет ли пожарной опасности", - добавил Юрий Караев.
Председатель Гродненского облисполкома также остановился на таком направлении, как чистота полей. С высоты виден каждый камень. На недоработки в этой сфере обратил внимание Президент. Вся страна включилась в работу. "Какая все-таки управляемая страна, какое государство, где все руководители отнесли замечание на свой счет - не на счет только Гродненской области или Ошмянского района! В полях работа идет нормально, порядок на земле продолжаем наводить", - сказал Юрий Караев.