31 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового председателя Гродненского облисполкома. Регион возглавил Юрий Караев. В программе "Главный эфир" поинтересовались, с чего он начал свои первые рабочие дни в губернаторском уже кресле.

"Я начал с того, что понял, что я очень многого не знаю, - отметил Юрий Караев, который до назначения занимал пост помощника Президента - инспектора по Гродненской области. - Быть проверяющим, быть инспектором - это одно. У тебя больше "развязаны руки". Мне были четко поставлены задачи: вникать во все, но главное - кадры. Чтобы они были достойными, не было местечковости, проводился государственный курс. Я очень старался за этим следить. И сразу же скажу, что тут ничего такого и не было. И поэтому в этом отношении было легко. Но тут, как только ослабишь спрос, сразу может что-то и начаться. Поэтому был хороший объем работы. Но все же это не такой спрессованный рабочий день, как те вопросы, которые сразу сыпятся на представителя облисполкома".

Юрий Караев:

"Повседневная, рутинная работа председателя облисполкома напряженнее, чем у министра. Вот у меня теперь уже есть возможность сравнить. Ряд вопросов всеобщего жизнеобеспечения области очень многогранен, нельзя ни одной сферы жизни упустить".

"К слову, при назначении глава государства сразу определил, что в социально-экономическом развитии области не укладываются в показатели, установленные правительством, строительство, ВРП (валовой региональный продукт), мы отстаем, а в сельском хозяйстве, которое в принципе у всех на слуху как передовое, оказывается, тоже на 1 % отстаем от плана, а планы надо выполнять".