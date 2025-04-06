3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Караев: Повседневная, рутинная работа председателя облисполкома напряженнее, чем у министра
31 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового председателя Гродненского облисполкома. Регион возглавил Юрий Караев. В программе "Главный эфир" поинтересовались, с чего он начал свои первые рабочие дни в губернаторском уже кресле.
"Я начал с того, что понял, что я очень многого не знаю, - отметил Юрий Караев, который до назначения занимал пост помощника Президента - инспектора по Гродненской области. - Быть проверяющим, быть инспектором - это одно. У тебя больше "развязаны руки". Мне были четко поставлены задачи: вникать во все, но главное - кадры. Чтобы они были достойными, не было местечковости, проводился государственный курс. Я очень старался за этим следить. И сразу же скажу, что тут ничего такого и не было. И поэтому в этом отношении было легко. Но тут, как только ослабишь спрос, сразу может что-то и начаться. Поэтому был хороший объем работы. Но все же это не такой спрессованный рабочий день, как те вопросы, которые сразу сыпятся на представителя облисполкома".
Юрий Караев:
"Повседневная, рутинная работа председателя облисполкома напряженнее, чем у министра. Вот у меня теперь уже есть возможность сравнить. Ряд вопросов всеобщего жизнеобеспечения области очень многогранен, нельзя ни одной сферы жизни упустить".
"К слову, при назначении глава государства сразу определил, что в социально-экономическом развитии области не укладываются в показатели, установленные правительством, строительство, ВРП (валовой региональный продукт), мы отстаем, а в сельском хозяйстве, которое в принципе у всех на слуху как передовое, оказывается, тоже на 1 % отстаем от плана, а планы надо выполнять".
Отвечая на вопрос, давал ли ему советы его предшественник Владимир Караник, Юрий Караев ответил, что нет. "Он мне советов никаких не давал. Он такой тактичный и вежливый человек, очень мудрый. У него такой стиль общения, он советы дает, если только у него их попросишь. А сам он их никогда не навязывает. Он считает, что вы, Юрий Хаджимуратович, сами разберетесь. Вы все это видели, вы всегда рядом со мной были, помогали, подсказывали, поэтому не мне вас учить, говорил он. Хотя я скажу так, что мне еще у него советов попросить придется, потому что у него на все процессы был какой-то свой взгляд. Он ни от чего не отмахивался, ничего не упускал. Владимир Караник был министром здравоохранения, это была его любимая тема. Поэтому было подчеркнутое внимание к этой теме".