Караник рассказал о планах введения базового финансирования в НАН

13 ноября Александру Лукашенко представили доработанные предложения по совершенствованию деятельности НАН. Что было в папке у председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника, поинтересовались в проекте "Разговор у Президента".

"В папке аналитическая информация о том, как сработала Академия наук за 9 месяцев 2025 года, и предложения, каким мы видим дальнейшее направление совершенствования ее деятельности. - И это касается нескольких векторов развития, - сказал руководитель Академии наук.

Первое, по его словам, - это изменение подходов к финансированию и введение понятия "базовое финансирование". "Разделение финансового обеспечения текущей деятельности (содержание зданий, сооружений, ремонты) и финансирование научных исследований, чтобы деньги, которые выделяются на науку, 100 % использовались для проведения организации научно-исследовательской работы: зарплата исследователей, приобретение реактивов необходимых и всего того, что требуется для проведения качественных, эффективных научных исследований. И не надо было бы из этих денег часть изымать для проведения каких-то ремонтов и поддержания зданий. Как я говорил в медицине, стены не лечат и в Академии наук стены не изобретают. То есть мы должны четко разделить эти понятия", - отметил Владимир Караник.