Каранкевич о сотрудничестве с Татарстаном: Мы готовы поделиться наработками и новыми технологиями

В сотрудничестве с Россией Беларусь делает ставку на прямые контакты с регионами. В Республике Татарстан уже работает белорусский мультибрендовый центр. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич рассказал, какие еще проекты обсуждали с руководством Татарстана.

"Для нас Татарстан - это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, где мы обсудили текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций белорусских специалистов наших заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь. И уже в отдельных регионах Российской Федерации они также реализованы", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, вагоны могут длительный период эксплуатироваться с наименьшими затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания. "Мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат", - отметил он.