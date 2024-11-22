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Карпенко: Обратиться в участковую комиссию для включения в список избирателей нужно до дня выборов

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Фото: sb.by

Обратиться в участковую комиссию для включения в список избирателей по месту жительства можно только до дня выборов, заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

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"Начиная с 10 января каждый избиратель вправе обратиться в участковую комиссию для проверки сведений о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах. К слову, списки избирателей сформированы на основании данных "Регистра населения" и других информационных ресурсов, что облегчает работу участковых комиссий и позволяет использовать на выборах наиболее актуальные сведения об избирателях, - сказал Игорь Карпенко. - Граждане, у которых отсутствует регистрация на территории данного участка для голосования, могут быть дополнительно включены в список на основании паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь и документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования, при условии, что гражданин еще не проголосовал на участке для голосования по месту жительства (месту пребывания). Обратиться в участковую комиссию для включения в список избирателей по месту жительства можно только до дня выборов".

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