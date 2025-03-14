Карпович: Гуманизм определяет наше конституционное правосознание и идентичность

Чем уникальна белорусская Конституция и может ли быть она надежным ответом на нападки, которые не прекращаются в отношении якобы недемократичности и нарушений прав и свобод человека. На эти вопросы ответила в "Актуальном интервью" заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси Наталья Карпович.

Гуманизм определяет идеологию Беларуси, наше конституционное правосознание и конституционную идентичность. Наталья Карпович

По словам зампредседателя, именно гуманизм лежит в основе деятельности белорусского государства, составляет фундаментальную правовую основу для достойной жизни человека на родной земле. "Наша Беларусь - это миролюбивое государство, и в положениях Конституции закреплены нормы, что она готова сотрудничать со всеми странами и народами на равноправной основе, что Республика Беларусь не допускает военной агрессии. И поэтому сегодня, к сожалению, наша страна оказалась в центре противостояния цивилизации", - считает эксперт.

Она также подчеркнула, что слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в таких условиях мы должны быть особенно сильными, укреплять обороноспособность государства, безопасность, быть готовыми ответить на любые вызовы, имеют актуальнейшее значение.

События, которые происходят, свидетельствуют, что наша борьба за утверждение идеалов, ценностей, справедливости и гуманизма, воплощением которых является Конституция и Отечество, эта борьба еще не окончена.

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Наталья Карпович:

"Вызовы, как, например, в экономической, социальной сфере, в науке и технологиях должны определять развитие правовой сферы, в том числе, которые будут направлены на активизацию деятельности всего общества".

И важно, что в этих процессах Беларусь неизменно следует принципам демократического социального правового государства, в котором человек является высшей ценностью и целью общества и государства. И именно в такой стране укрепляется конституционное правосознание граждан как патриотов, граждан, разделяющих общие цели и устремления в развитии, уверенных в безопасности внутри своей страны, уверенных в будущем.

Государственный деятель уверена, что все белорусы продолжат путь, руководствуясь принципами и нормами Конституции Республики Беларусь.