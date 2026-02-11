Касинский: Современный бой - это сплошная внезапность

По поручению Главнокомандующего в Беларуси проходит проверка Вооруженных Сил. В повышенной готовности находятся и средства массовой информации. Освещая тему, некоторые СМИ делают акцент на том, что проверка проходит, минуя Минобороны и Генштаб. Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Касинский пояснил важность такого вида проверки боеготовности и отреагировал на спекуляции отдельных информационных ресурсов.

"Что касается отдельных, я бы сказал, не СМИ, а недоСМИ, которые пытаются спекулировать на этом вопросе, ставят под вопрос доверие Главнокомандующего должностным лицам, министру обороны, Генеральному штабу, то глава государства по этому поводу не так давно все сказал. Но, тем не менее, некоторые, как я уже говорил, недоСМИ продолжают эту тему педалировать. Им это выгодно для того, чтобы посеять некий раскол, сумятицу в белорусском обществе", - уверен военный.

"Существуют различные виды проверок. Это могут быть плановые проверки, это могут быть внезапные проверки, как в данном случае. У каждого должностного лица, начиная от командира отделения и заканчивая Главнокомандующим, есть свои права и обязанности по определенным направлениям боевой подготовки, подготовки Вооруженных Сил. Эти права определены в законодательстве, они определены в общевоинских уставах, в боевых уставах Вооруженных Сил, - пояснил Леонид Касинский. - Здесь нет ничего такого. Глава государства сказал: я доверяю и министру, и Генеральному штабу. Но сам процесс проверки построен несколько иным способом, когда боевые распоряжения лично Президента вручаются, к примеру, командиру батальона. Любой командир и штабы должны оценить обстановку, принять решение. И в данном случае информация оценки, сбора, анализа данных идет не сверху вниз, а снизу вверх. И это тоже тот процесс, который проверяет Главнокомандующий".

"Современный бой - это сплошная внезапность. Трудно просчитать что-то даже на сутки вперед, а порой даже на часы вперед трудно просчитать. Поэтому и создается такая разноплановая напряженная обстановка, чтобы было понимание, как все органы управления - снизу доверху и сверху вниз - справляются с этими задачами". Леонид Касинский

"Ведь командир батальона, которому вручается распоряжение от главы государства, в реальных боевых действиях будет ближе всего к противнику, к линии боевого соприкосновения. И, по сути, он будет видеть все, что происходит, - разъяснил помощник министра обороны по идеологической работе в ВС. - И, соответственно, от него будут идти соответствующие доклады по разведке, он будет запрашивать помощь, к примеру, артиллерии, возможно, центрального подчинения, которое находится в распоряжении Генерального штаба, в зависимости от дальности поражения целей".