Каждый регион важен, уверен делегат ВНС Субботин

Делегаты прибывают во Дворец Республики для участия во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Среди делегатов - представители всех ветвей власти, местных советов депутатов и гражданского общества, различных социальных слоев и групп общества.

18-19 декабря в Минске проходит второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Планируется, что в первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй день планируется рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. В числе других вопросов повестки ВНС - избрание члена Президиума ВНС, а также кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов и вопросы, связанные с финансированием собрания.

Александр Субботин, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Витебского облисполкома:

"В каждом направлении, будь то село, туризм, тяжелая промышленность, есть какие-то драйверы или такие основные предприятия, которые где-то градообразующие, где-то основные в отрасли, и они равномерно распространены по нашей стране, самое главное, чтобы они поступательно, равномерно развивались. Чем сильнее регионы, тем устойчивее стоит на своих ногах страна. Поэтому каждый регион важен".