"Хочется принести пользу Беларуси": о чем мечтает Алена Домасевич, вернувшись в родную страну

Алена Домасевич вернулась в Беларусь при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

В октябре 2020 года она один раз приняла участие в протестном марше. Точнее, ее туда привела мать. Именно она хотела в нем поучаствовать, но плохо знала город, поэтому попросила сопровождать дочь.

Алена всячески отказывалась это делать. "Тогда мы просто пошли гулять по городу, но оказались в центре Минска, где все и произошло. Мы шли в потоке людей, и когда я поняла, что это до добра не доведет, обратилась к маме и попросила уйти, потому что чувствовала, что может произойти что-то не то", - вспомнила девушка.

С ее слов, мама согласилась и проводила свою дочь до общежития, а сама уехала. Алена призналась, что не хотела, чтобы на ее будущем сказалось не самое осознанное поведение, которое было на тот момент.

Сейчас, расхлебывая свои ошибки, мне очень хочется максимум пользы принести Беларуси. Алена Домасевич

Она поняла, что больше, чем в Беларуси, ты нигде не нужен. "Никогда не хотела иметь вопросов с законом, у меня всегда все было спокойно. Я очень хорошо училась, окончила бюджетную форму обучения в университете, отработала по распределению. К 23 годам я уже стала на фирме руководителем отдела продаж, поэтому не хотелось тратить свою жизнь впустую где-то за границей", - рассказала о себе Алена.

Она также добавила, что хотела бы развиваться в Беларуси, поэтому не желала терять такую возможность, оставаясь в России. И чтобы вернуться и быть полезной в родной стране, решила для этого приложить максимум усилий. При возвращении домой, к девушке у комиссии не возникло никаких вопросов.

Почему Алена Домасевич оказалась на протестах 2020 года. Когда и как осознала свои ошибки и сделала все, чтобы вернуться в Беларусь. Подробнее об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".