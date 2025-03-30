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Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Хуситы нанесли удары по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в Красном море с использованием ракет и беспилотников, а также атаковали баллистической ракетой корабль снабжения, входящий в авианосную группу ВМС США.

Удары по американским кораблям продолжались несколько часов.

В ответ США обстреляли район Хафсин в Сааде, административном центре одноименной провинции Йемена, сообщают СМИ.

Известно об одном погибшем и четырех раненых.

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