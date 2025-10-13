Класс "Юный прокурор" открыли в Барановичской средней школе № 1

Класс "Юный прокурор" торжественно открыли в средней школе № 1 Барановичей. 20 десятиклассников будут узнавать все тонкости юридической сферы. Это, к слову, второй такой класс на Брестчине. Первый в 2024 году появился в областном центре.

Главная цель - не просто вырастить юристов, а воспитать патриотов. Ребята пообещали служить закону и хранить память о героических страницах истории.

Ульяна Дивакова, учащаяся правового класса СШ № 1 г. Барановичи им. С.И. Грицевца:

"Учебу в прокурорском классе выбрала по причине того, что работа в данной сфере является моей мечтой. Мой отец также служит закону и правопорядку Беларуси. В будущем я бы хотела пойти по стопам отца и служить закону".