Карен Шахназаров: "Кино проверяют не фестивали, а время"

Народный артист России Карен Шахназаров в программе "Актуальное интервью" поделился размышлениями о природе киноискусства, проблемах современного кинематографа и перспективах сотрудничества России и Беларуси в кинематографической сфере.

Размышляя о роли председателя жюри, Карен Шахназаров отмечает особую привлекательность этой позиции: "Быть в жюри, тем более председателем, лучше, чем быть в конкурсе. Вообще-то это в определенном смысле очень приятное времяпрепровождение. Ну что, смотришь кино, да еще у тебя ощущение, что у тебя зависит судьба людей".

Однако артист сразу предупреждает о субъективности любого фестивального отбора: " У меня нет четких критериев, вообще их не существует. Все равно это выбор всегда субъективен. Надо признать, и по-другому никогда не было и не будет".

Субъективность - норма кинематографа

Кареен Шахназаров, имеющий богатый опыт участия в различных фестивалях, подчеркивает: "Мне доводилось достаточно много участвовать в разных фестивалях, и в качестве жюри, и в качестве участника. Это все равно очень субъективно. Те люди, которые сегодня в жюри, они выбирают одни картины. Если бы было другие жюри, они выбрали бы что-то другое. Но с этим ничего не поделаешь, так устроен мир кино, вообще очень субъективное искусство".

При этом он призывает к философскому отношению к фестивальным неудачам: "Но, с другой стороны, и не надо расстраиваться. Кино проверяют не фестивали, а время".

Развивая свою мысль, режиссер приводит яркие исторические примеры: "Если фильм живет - это вот показатель того, что он реально хороший. Есть примеры, когда фильмы, которые не получали наград, живут десятилетиями. Кстати, тот же Гайдай, никогда ничего не получал".

Говоря о современном состоянии кинематографа в славянских странах, Шахназаров признает, что в российском кинематографе есть проблемы, но все-таки индустрия достаточно мощная и ее масштаб, по сравнению с Беларусью, совершенно другой.

Советское наследие и современные реалии

Особое внимание артист уделяет перспективам белорусского кино: "Я часто, когда приезжал и встречался с коллегами в Беларуси, говорил, что белорусскому кино желательно войти в поле российского кино, иметь доступ к российскому финансированию, учитывая, что мы Союзное государство. Потому что довольно сложно развивать кино на небольшой стране".

Карен Шахназаров с теплотой вспоминает золотую эпоху белорусского кинематографа: "В белорусском кино в советское время всегда были очень хорошие мастера - тот же Виктор Туров, Михаил Пташук, Валерий Рыбарев, но они имели возможность выйти на большой экран, и при этом они все равно сохранили свою самобытность".