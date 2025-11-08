3.68 BYN
Мотокарты и IT-лаборатории: как работает новый Центр технического творчества детей и молодежи
В столице Беларуси начал работу новый Центр технического творчества детей и молодежи, оснащенный по последнему слову техники. О том, какие возможности открываются перед подрастающим поколением, в программе "Актуальное интервью" рассказала директор Минского государственного дворца детей и молодежи Нина Великая.
Центр, открытие которого посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, предлагает уникальные условия для развития технических способностей. "Здесь самое инновационное технологичное оборудование, как только может быть на сегодняшний день", - отмечает Нина Великая.
Особой гордостью центра стала лаборатория мотокартов. "Эти современные карты, на которых дети могут участвовать в соревнованиях, обучаться непосредственно с шестилетнего возраста", - поясняет директор.
Процесс обучения построен комплексно. Дети не просто учатся вождению, но и изучают устройство техники. После занятий на трассе следует практика по обслуживанию: "Дети позанимались заездами, затем будут занятия, потом проходит мойка картов, их ремонт. И в дальнейшем опять на трассу".
Безопасность - приоритет в организации процесса. "Трасса уже рабочая полностью, здесь проходят занятия, и дети могут пробовать себя на скорость и мощность. Безопасность предусмотрена, здесь все обеспечено".
Мотокарты - лишь часть образовательной программы. Как поясняет Нина Великая, в центре работает 18 лабораторий и 24 классов. Лаборатория объединяет несколько направлений.
Особой гордостью центра стали современные тренажеры: "Симуляторы мотоцикла на динамической платформе, редко где такое можно встретить".
Эта подготовка, по словам Нины Великой, дает серьезные результаты: "Ребятам она помогает, когда они ездят в обычной жизни по дорогам. Они изучают, очень важно, безопасность, правила дорожного движения, как нужно грамотно ездить, как безопасно. И в дальнейшем становятся профессиональными водителями, сдают качественно на права".
Нина Великая отметила, что сегодня на пике популярности находится направление технического творчества, в особенности программирование, IT-технологии, инженерия и робототехника. По ее словам, такие направления, как искусственный интеллект и IT, особенно востребованы в современном мире.
Директор также подчеркнула, что центр активно сотрудничает с научными учреждениями, включая ученых Академии наук, Совет молодых ученых и Научно-исследовательский институт при Академии наук. На сегодняшний день уже подписано 9соглашений с учреждениями высшего образования.
Нина Великая подчеркивает важность поддержки со стороны государства: "Спасибо огромное государству и Минскому городскому исполнительному комитету за то, что они направляют такую поддержку и помощь для детей".