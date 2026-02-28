Клишевич об атаке на Иран: хотят заставить гордый героический народ подчиняться интересам США

"Наблюдаем уже, к сожалению, не первый год международный правовой беспредел, когда некоторые государства Запада позволяют себе бомбить, ликвидировать, скажем, лидеров или красть лидеров других государств. Им ничего за это предъявить весь мир не может".

"Мы ждем реакции Организации Объединенных Наций и других международных организаций, которые должны как минимум высказать свое мнение, а как максимум - прекратить этот беспредел, который уносит в жизни людей. Мы видим, что даже те переговоры и мирные инициативы, которые якобы исходили со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана, теперь полностью все перечеркнуты. Сегодня начинается вторая волна конфронтации. Бьют не только по объектам военным, но и по мирным целям с той задачей, чтобы устрашить население, там поставить своего человека, свергнуть власть и заставить это государство, этот гордый героический народ подчиняться интересам Соединенных Штатов, как это произошло совсем недавно с Венесуэлой и с другими государствами", - отметил парламентарий.