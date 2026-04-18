Клишевич об интервью Президента: Лукашенко доносит альтернативный взгляд на мировую политику

Те тезисы, которые прозвучали в ходе интервью Президента Беларуси журналисту телеканала RT Рику Санчесу, могут помочь тем, кто сегодня определяет свои политические предпочтения - в том числе в самом американском обществе. Своим мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

"Санчес - это интернет-журналист, политический блогер. Его аудитория - это в основном молодые люди. И поэтому, конечно, важно доносить нашу позицию, давать нашу экспертную оценку тому, что происходит сегодня в мире: какова роль Соединенных Штатов Америки, как она нам видится здесь, с территории Восточной Европы. Это повлияет на формирование и определение позиции людей", - уверен парламентарий.