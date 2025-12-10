Клишевич: Заседания ВНС и принятые там решения носят исторический характер

Депутат вспомнил решения, связанные с развитием сельского хозяйства, агрогородков, а также обсуждение того, что государству именно туда нужно было обратить особое внимание именно на эту сферу и направить бюджетные деньги. Сегодня, считает Сергей Клишевич, это тоже спасло страну от экономического краха и ее уничтожения, потому что агрогородки и решения, которые принимались по их поддержке на ВНС, сегодня обеспечили продовольственную безопасность и приносят серьезные доходы в бюджет белорусского государства. "Это уже привычные для нас вопросы, с которыми мы живем, и даже, может быть, кто-то и не осознает, что это в том числе и плоды работы предыдущих ВНС. Фундамент и решения, доказавшие свою эффективность, дают надежду на то, что и впредь решения Всебелорусского народного собрания будут работать на укрепление белорусской государственности, на обеспечение устойчивого социально-экономического развития", - добавил он.