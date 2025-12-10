3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Клишевич: Заседания ВНС и принятые там решения носят исторический характер
Первое Всебелорусское народное собрание, которое фактически спасло Беларусь от гражданской войны, стало фундаментом созидательной внутренней и внешней политики, которая позволяет уверенно смотреть будущее сегодня. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Депутат вспомнил решения, связанные с развитием сельского хозяйства, агрогородков, а также обсуждение того, что государству именно туда нужно было обратить особое внимание именно на эту сферу и направить бюджетные деньги. Сегодня, считает Сергей Клишевич, это тоже спасло страну от экономического краха и ее уничтожения, потому что агрогородки и решения, которые принимались по их поддержке на ВНС, сегодня обеспечили продовольственную безопасность и приносят серьезные доходы в бюджет белорусского государства. "Это уже привычные для нас вопросы, с которыми мы живем, и даже, может быть, кто-то и не осознает, что это в том числе и плоды работы предыдущих ВНС. Фундамент и решения, доказавшие свою эффективность, дают надежду на то, что и впредь решения Всебелорусского народного собрания будут работать на укрепление белорусской государственности, на обеспечение устойчивого социально-экономического развития", - добавил он.
Заседания Всебелорусского народного собрания и их решения носят исторический характер.
Депутат пояснил, что они влияют на ход развития новейшей истории Беларуси, поэтому от пятилетнего плана социально-экономического развития (речь о Программе социально-экономического развития на 2026-2030 год. - прим. news.by) сегодня зависит, как будет выглядеть республика через 20, 30 или 50 лет. "Мы возлагаем большие надежды на то, что нам удастся сохранить устойчивый рост и обеспечить минимизацию негативного внешнего влияния, которое сегодня наблюдается. Направления, на которые будет уделено особое внимание государством, - это сельское хозяйство, промышленность, экономика. Это говорит о том, что наши дети и внуки смогут иметь такие же, как минимум, возможности, которые есть сегодня у граждан, то есть спокойно, свободно, справедливо развиваться и реализовывать свои мечты", - Сергей Клишевич.