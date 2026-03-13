3.72 BYN
Ко Дню Конституции 13 марта по всей Беларуси пройдут бесплатные юридические консультации
Автор:Редакция news.by
13 марта адвокаты по всей стране проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция ко Дню Конституции проходит во всех территориальных коллегиях адвокатов.
Специалисты ответят на вопросы по трудовому, семейному, жилищному и гражданскому праву. Консультации будут устными и не касаются предпринимательской деятельности.
Узнать время и место приема в своем регионе можно на официальных сайтах местных коллегий адвокатов.