Ко Дню Конституции 13 марта по всей Беларуси пройдут бесплатные юридические консультации

13 марта адвокаты по всей стране проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция ко Дню Конституции проходит во всех территориальных коллегиях адвокатов.

Специалисты ответят на вопросы по трудовому, семейному, жилищному и гражданскому праву. Консультации будут устными и не касаются предпринимательской деятельности.

Узнать время и место приема в своем регионе можно на официальных сайтах местных коллегий адвокатов.

Общество

юристы консультации День Конституции