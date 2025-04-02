Когда в Беларуси вырастет скорость мобильного интернета

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В Беларуси планируют к 2030 году улучшить качество связи по всей стране. Так сотовая связь технологии LTE покроет 99 % территории. Как к этой цели будут идти, рассказал начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси Дмитрий Корзун в "Актуальном интервью".

Мы новаторы на просторах СНГ и, наверное, опережаем некоторые страны Запада. Потому что цель на самом деле стоит амбициозная - улучшить связь не в каких-то конкретных локациях, а на всей территории страны. Дмитрий Корзун

До конца 2025 года, как отметил начальник управления, по охвату территории для связи технологии LTE будет установлен показатель 94 %. "На 1 января этот охват составлял 93,3 %. И вот этих 0,7 %, поверьте мне, очень сложная задача, которая требует построить сотни базовых станций", - подчеркнул он.

"Что касается скоростей передачи, то до конца 2025 года в сети LTE должны быть достигнуты следующие параметры: для Минска и областных центров - 35 Мбит/с, для городов, районных центров - 15 Мбит/с, для всей остальной территории - 7 Мбит/с. Но каждый год эти все параметры будут повышаться", - заверил Дмитрий Корзун.