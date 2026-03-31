Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Коллапс на границе: Литва задерживает въезд своим грузовикам

Вильнюс продолжает вставлять палки в колеса. Несмотря на то что Беларусь пошла навстречу грузоперевозчикам, литовские машины начали покидать нашу страну, Литва делает все, чтобы процесс шел с большими задержками. На сегодняшний момент оплата внесена за тысячу автомобилей с литовской регистрацией, которые все это время размещались на спецплощадках в нашей стране вблизи границы.

Напомним, решение о возможности выезда фур, которые оказались на нашей территории из-за недружественных действий Литвы, принято нашим Президентом после обращения польских и литовских перевозчиков. Однако литовская сторона не спешит впускать на свою территорию свой же транспорт, искусственно создавая очередь на границе.

Виталий Зубик, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси:

"Белорусской стороной созданы все необходимые условия как для оперативной оплаты, так и для таможенного оформления с целью убытия. Если бы литовская сторона работала в соответствии с установленными нормами, то все транспортные средства, за которые оплачено хранение, уже покинули бы территорию Беларуси. А так им приходится ждать порядка двух суток. Сейчас порядка 300 транспортных средств ожидают приема литовской стороной. Например, за истекшие сутки литовские контролирующие органы в пункте пропуска "Мядининкай" приняли лишь 74 грузовика, в пункте пропуска "Шальчининкай" - лишь 96, что составляет только 20 % от их общей пропускной способности".

Разделы:

Общество

Теги:

Литвабелорусско-литовская границаперевозки