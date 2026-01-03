Командир: СВО - это война с братским народом, нет цели нанести максимальный вред нашим братьям

командир подразделения связи спецназа "Ахмат" с позывным Тимсо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f78f943-dad3-4a07-8d03-c8886eb444da/conversions/8697c9bb-eaec-4626-9d10-db8120373bf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f78f943-dad3-4a07-8d03-c8886eb444da/conversions/8697c9bb-eaec-4626-9d10-db8120373bf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f78f943-dad3-4a07-8d03-c8886eb444da/conversions/8697c9bb-eaec-4626-9d10-db8120373bf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f78f943-dad3-4a07-8d03-c8886eb444da/conversions/8697c9bb-eaec-4626-9d10-db8120373bf8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Специальная военная операция - это, к сожалению, своего рода война с братским народом. Но при всем при этом нет цели нанести максимальный вред нашим братьям, потому что мы украинцев считаем тоже нашими братьями. Такими рассуждениями в программе "Война и мир" поделился командир подразделения связи спецназа "Ахмат" с позывным Тимсо и рассказал, как он стал на путь воина.

Мужчина рассказал, что он из семьи военного. И после школы сразу пошел учиться в Балтийский военно-морской институт. "Можно сказать, стал на путь военно-морского воина. Отучился, служил на Черноморском флоте, потом на Балтийском флоте. Были определенные ограничения, которые я не мог преодолеть. По этим причинам ушел, - рассказал он. - На войну я попал добровольцем в составе ЧВК Вагнера, потом был принят в ряды. Служу сейчас в составе спецназа "Ахмат". Воюю в составе спецназа "Ахмат" я уже третий год".

Службой в подразделении он очень гордится. "Наш командир, Герой России, генерал-лейтенант Апты Алаудинов - это очень сильный лидер, очень сильный командир и очень мудрый человек. Мы идем за ним, всегда прислушиваемся к его слову, он всегда рядом с нами, даже на передовой", - отметил командир подразделения.

"Работа, конечно же, сложная, - признался он. - Но к сложностям быстро привыкаешь, втягиваешься в русло работы. Если ты разбираешься в тех вопросах, за которые ты отвечаешь, то вполне быстро привыкаешь, смиряешься с этим и даже получаешь удовольствие".

Командир подразделения "Ахмат":

"По поводу опасности и страха... Дурак тот, кто не боится. И лжец будет тот, кто скажет, что ему не страшно. Да, страшно. В любой выезд, конечно же, какой-то определенный момент страха в тебе есть. Но дальше идет различие: либо ты боишься и остаешься как вкопанный, либо ты боишься, но делаешь свою работу".

"Страх на самом деле - это даже хорошо. Страх обостряет чувство самосохранения. И ты благодаря ему не допустишь какой-то очень грубой ошибки, потому что ты будешь больше думать. А когда страхов в тебе нет, у тебя притуплен инстинкт самосохранения, как правило, это все заканчивается весьма плачевно", - уверен он.

"Специальная военная операция - это, к сожалению, своего рода война с братским народом. Но при всем при этом нет цели нанести максимальный вред нашим братьям, потому что мы украинцев считаем тоже нашими братьями", - считает командир подразделения.

"Проблема в том, что в них годами была впитана и вскормлена нацистская идеология, идеология антиРоссии, ненависть к нам. Это долго планировалось, планомерно все это внедрялось. Правительство, которое является нелегитимным, максимально преступным и нацистским, полностью этому потворствует. И сейчас, когда итоги войны вполне очевидны, очевидно, что это будет однозначно наша победа, люди, которые сейчас находятся в Украине у власти, понимают, что как только война будет окончена, их дни сочтены", - уверен командир подразделения.