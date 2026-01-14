Комфорт, цена и качество: Беларусь вошла в десятку лучших стран для отдыха в праздничные дни

Беларусь - зимний хит у российских туристов. Особенно это заметно в новогодние праздники. Однако наши санатории, экопарки, загородные комплексы в топе гостей круглый год.

Погода действительно морозная, однако любителей зимнего отдыха даже это не останавливает. В спорткомплексе "Раубичи" только за январь побывало более 5 тыс. туристов. Ключевую роль при выборе места для отдыха играет удобство, комфорт, цена и качество.

Активный досуг всегда хочется провести ярко: выбраться на природу, сменить обстановку и получить заряд положительных эмоций. Помимо большой лыжной трассы на территории спорткомплекса также можно покататься на тюбингах или коньках.

Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг спорткомплекса "Раубичи": "Очень большой спрос на новогодние праздники именно с российской стороны. Т.е. многие хотят приехать к нам. В основном это спортивные клубы, так как мы все-таки спортивный комплекс, но также и отдыхающие к нам приезжают. Наш комплекс располагает тремя гостиницами и гостиницами-домиками. Спрос на самом деле большой".