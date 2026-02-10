Кому и зачем нужна справка из военкомата, рассказали в Минобороны Беларуси

Как получить справку для замены паспорта или водительского удостоверения, в каких еще случаях может пригодиться документ из военкомата - разъяснили в Минобороны Беларуси.

С 11 февраля вступает в силу указ Президента, которым предусмотрена новая административная процедура: выдача справки об отношении к воинской обязанности.

Как рассказал заместитель начальника управления - начальник отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Кулиненко, цель новой административной процедуры заключается в обеспечении исполнения гражданами воинской обязанности. "При ее осуществлении будет достигаться полнота и достоверность данных их воинского учета", - добавил он.

Павел Кулиненко также отметил, что военные комиссариаты и их обособленные подразделения с 11 февраля 2026 года будут выдавать справки об отношении к воинской обязанности гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. "Справка будет выдаваться бесплатно в течение одного рабочего дня", - сказал заместитель начальника управления.