Кому особо опасен китайский метапневмовирус, рассказал эксперт

Тяжелое течение метапневмовируса грозит прежде всего маленьким детям и пожилым людям, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов, пишет РИА Новости.

"Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом", - сказал он.

Метапневмовирус человека - один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам специалистов, он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.

Специалист перечислил симптомы метапневмовирусной инфекции. Это типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. У взрослых метапневмовирусная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, добавил Чуланов.

По его словам, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Знаком этот вирус и жителям России, для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости.

В структуре возбудителей ОРВИ на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1 %, что ниже, чем годом ранее, заключил специалист.

В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.