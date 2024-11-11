Кому понадобилось устроить теракт на станции "Октябрьская" в Минске в 2011 году

Станция метро "Октябрьская" в 2011 году была единственной пересадочной и самой загруженной. Но она еще являлась и особым местом, ведь это самый центр Минска. К совершению теракта было выбрано и особое время - 17:55, час-пик.

Взрывное устройство сработало между вторым и третьим вагонами поезда в тот момент, когда переполненный состав прибывал на станцию. На платформе находились сотни пассажиров. Не меньше было и в вагонах. Сначала произошел мощный хлопок, потом появились сильное пламя, дым и пыль. А через две минуты был совершен первый звонок на пульт МЧС. Люди сообщали о задымлении и рухнувших конструкциях, спустя несколько секунд линия начала обрываться от шквала сообщений о взрыве в подземке. К "Октябрьской" мчались десятки расчетов спасателей и скорых. Над центром Минска стоял душераздирающий вой сирен.

Факт Мощность взрыва была огромная - взрывчатка весила не менее 12,5 кг. Бомба находилась где-то в районе скамейки на платформе. Взрыв был такой силы, что не только от скамьи, но и от отделки всей станции почти ничего не осталось.

В тот день телефонный операторы фиксировали шквал звонков. Минчане пытались убедиться, что с их родными все в порядке. Самым счастливым оказывался тот, кто мог дозвониться до родных и близких.

На проспекте Независимости начали останавливаться автомобили, водители предлагали помощь раненым. Жители соседних домов несли воду, бинты. Через несколько минут новость о теракте в минской подземке стала известна всему миру.

Каждый час медики сообщали новые цифры - сначала 126 раненых, затем 149. Цифра в итоге выросла до 387. По первым сводкам было 11 погибших, потом 12, в итоге в результате бессмысленного теракта погибли 15 человек.

Врачи не уходили даже после того, как заканчивалась смена, оставались сразу на вторую, помогали коллегам. Выходили и с выходного.

В день трагедии Президент приехал на "Октябрьскую" с младшим сыном Николаем сразу после того, как стало известно о взрыве. Они возложили первые цветы в память жертв теракта. Увиденное шокировало. Спустя несколько часов Александр Лукашенко собрал у себя на экстренное совещание представителей всех силовых структур.

В кратчайшие сроки все до мельчайших подробностей и деталей учесть, расследовать, все выяснить, виновные должны быть найдены. Александр Лукашенко

Темпы, с которыми силовые ведомства и оперативники провели расследование, впечатлили даже представителей зарубежных спецслужб.

Чтобы обнаружить преступника в многотысячной толпе, следователи и оперативники проделали колоссальную работу - отсмотрели километры пленки, допросили тысячи людей, отработали более десятка версий, сопоставили огромное количество показаний. Через день после взрыва в метро по подозрению в совершении теракта арестовали уроженцев Витебска - токаря Дмитрия Коновалова и электрика Владислава Ковалева.

Следствие шло 105 дней. Коновалова и Ковалева признали виновными и назначили высшую меру наказания - смертную казнь. Приговор вынесли 30 ноября 2011 года.