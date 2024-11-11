3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кому понадобилось устроить теракт на станции "Октябрьская" в Минске в 2011 году
Станция метро "Октябрьская" в 2011 году была единственной пересадочной и самой загруженной. Но она еще являлась и особым местом, ведь это самый центр Минска. К совершению теракта было выбрано и особое время - 17:55, час-пик.
Взрывное устройство сработало между вторым и третьим вагонами поезда в тот момент, когда переполненный состав прибывал на станцию. На платформе находились сотни пассажиров. Не меньше было и в вагонах. Сначала произошел мощный хлопок, потом появились сильное пламя, дым и пыль. А через две минуты был совершен первый звонок на пульт МЧС. Люди сообщали о задымлении и рухнувших конструкциях, спустя несколько секунд линия начала обрываться от шквала сообщений о взрыве в подземке. К "Октябрьской" мчались десятки расчетов спасателей и скорых. Над центром Минска стоял душераздирающий вой сирен.
Факт
Мощность взрыва была огромная - взрывчатка весила не менее 12,5 кг. Бомба находилась где-то в районе скамейки на платформе. Взрыв был такой силы, что не только от скамьи, но и от отделки всей станции почти ничего не осталось.
В тот день телефонный операторы фиксировали шквал звонков. Минчане пытались убедиться, что с их родными все в порядке. Самым счастливым оказывался тот, кто мог дозвониться до родных и близких.
На проспекте Независимости начали останавливаться автомобили, водители предлагали помощь раненым. Жители соседних домов несли воду, бинты. Через несколько минут новость о теракте в минской подземке стала известна всему миру.
Каждый час медики сообщали новые цифры - сначала 126 раненых, затем 149. Цифра в итоге выросла до 387. По первым сводкам было 11 погибших, потом 12, в итоге в результате бессмысленного теракта погибли 15 человек.
Врачи не уходили даже после того, как заканчивалась смена, оставались сразу на вторую, помогали коллегам. Выходили и с выходного.
В день трагедии Президент приехал на "Октябрьскую" с младшим сыном Николаем сразу после того, как стало известно о взрыве. Они возложили первые цветы в память жертв теракта. Увиденное шокировало. Спустя несколько часов Александр Лукашенко собрал у себя на экстренное совещание представителей всех силовых структур.
В кратчайшие сроки все до мельчайших подробностей и деталей учесть, расследовать, все выяснить, виновные должны быть найдены.
Темпы, с которыми силовые ведомства и оперативники провели расследование, впечатлили даже представителей зарубежных спецслужб.
Чтобы обнаружить преступника в многотысячной толпе, следователи и оперативники проделали колоссальную работу - отсмотрели километры пленки, допросили тысячи людей, отработали более десятка версий, сопоставили огромное количество показаний. Через день после взрыва в метро по подозрению в совершении теракта арестовали уроженцев Витебска - токаря Дмитрия Коновалова и электрика Владислава Ковалева.
Следствие шло 105 дней. Коновалова и Ковалева признали виновными и назначили высшую меру наказания - смертную казнь. Приговор вынесли 30 ноября 2011 года.
Вступление в должность главы государства Александра Лукашенко. Теракт в минском метро и гибель хоккейной команды "Локомотив", где были три белоруса, в том числе знаменитый Руслан Салей. Чем еще запомнился 2011 год, рассказали в новой серии проекта "Время выбрало нас".
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все