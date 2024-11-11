Трагедия для мирового хоккея, или Как Беларусь не дождалась на матч ярославский "Локомотив"

В сентябре 2011 года Минск ждал 4-й сезон в КХЛ. Он должен был стартовать матчем "Динамо-Минск" и ярославского "Локомотива". В "Минск-Арене" ожидался аншлаг, болельщики раскупили более 13 тыс. билетов. Это объяснимо, потому что "Локомотив" - одна из ведущих команд КХЛ.

Однако новость из Ярославля тогда шокировала всех - в России произошла трагедия, в которую сразу не смог поверить ни весь спортивный мир, ни миллионы болельщиков. Под Ярославлем разбился самолет с хоккеистами местной команды "Локомотив". Во время разбега он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, набрал высоту не более 6 м, столкнулся с антенной системой радиомаяка и в 14:58 рухнул на землю.

Узнал я все в этот день из выпуска новостей. Какие были эмоции? Конечно же, шок. Мысли о том, что этого не может быть, что это какая-то ошибка. Давайте еще и еще раз подождем подтверждения. Конечно, позвонил и в офис хоккейного клуба "Динамо-Минск", и в нашу федерацию. Звонил и понимал, что, к сожалению, ничего нового я не услышу. Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор

Позже причиной катастрофы назвали нажатие одним из пилотов на тормозные педали во время разбега самолета. В Як-40 летели 45 человек. На борту присутствовали белорусские спортсмены Сергей Остапчук и легенда хоккея Беларуси - Руслан Салей, а также тренер по физической подготовке Николай Кривоносов.

Остапчук свой хоккейный путь начал в школе "Химик". Талант молодого игрока не остался без внимания российских скаутов, поэтому как результат - приглашение в молодежную сборную России. В "Локомотиве" Сергей играл с 2007 года. Руслан Салей только летом 2011-го перешел в команду. Финалист Кубка Стэнли 2003 года, трехкратный чемпион Беларуси, участник трех Олимпийских Игр должен был усилить защитную линию.

По решению Президента Беларуси на следующий день, 8 сентября, в 19:00 в "Минск-Арене" во время хоккейного матча, который должен был пройти между "Локомотивом" и "Динамо-Минск", провели вечер-реквием, посвященный памяти хоккеистов. А команде, которой уже нет, стоя аплодировали 15 тыс. человек за те матчи, которые они сыграли, и за те, которые уже не сыграют никогда.

На ледяном поле ворота хоккейного клуба "Локомотив" перевязали траурной лентой, на льду расставили портреты погибших в катастрофе хоккеистов - молодых, успешных, жизнерадостных. Они погибли так же, как и жили, на самом взлете. 15-тысячник арены замер на минуту в память о спортсменах, которых больше никогда не вернуть. Вместо свистка судьи прозвучал метроном.

Александр Лукашенко:

"В жизни человека самое страшное, когда он идет на праздник, а приходит на похороны. Они сегодня здесь с нами. Самое жуткое для нас, что они летели к нам, к этому часу на эту прекрасную арену, летели, как самые близкие друзья, родные братья. . И сегодня в притихшей "Минск-Арене" не слышно гула трибун. Только ваши аплодисменты, которыми мы провожаем в последний путь наших хоккеистов".

И Сергей Остапчук, и Руслан Салей были частыми гостями у себя на родине, а капитан национальной сборной в свободные дни любил поиграть в хоккей со своими старыми товарищами, в том числе и за команду Президента Беларуси. Партнеры Руслана в тот вечер вновь вышли на лед, но уже без легенды хоккея.

После трагедии "Локомотив" покинул КХЛ, но через год вернулся в элиту российского хоккея. До сих пор 7 сентября не проводятся матчи КХЛ. Игровой свитер бывшего капитана Руслана Салея находится под сводами "Минск-Арены", его портрет есть на фан-секторе сборной, а номер 24 навсегда закреплен за бывшим капитаном национальной сборной.