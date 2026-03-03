3.75 BYN
Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный, считает эксперт Манойло
Автор:Редакция news.by
Мнением о ситуации на Ближнем Востоке и рисках для международной безопасности поделился Андрей Манойло - политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия).
"Вооруженный конфликт Соединенных Штатов Америки с Ираном опасен тем, что он в любой момент может перерасти из регионального конфликта в глобальный. Мы видим, что конфликт сразу же вышел за границы Ирана. Удары наносятся и по странам Арабского залива. Под удар попадают не только американские военные объекты, израильские военные объекты, но и объекты союзников Соединенных Штатов, в том числе военная база Франции. И это чревато втягиванием других стран в конфликт", - прокомментировал Манойло.