В 1994 году Конституция смогла начать новую историю суверенной Беларуси. Республиканские референдумы в 1995-м и 1996-м окончательно закрепили тот курс, которым и движется наша страна. За 32 года нашей истории Основной закон прошел путь от классической парламентско-президентской республики до уникальной модели с "народным контролем" в виде ВНС.

Конституция Беларуси - это 9 разделов и 8 глав, 156 статей на совершенно разные темы: начиная с определения, что такое Республика Беларусь в мировом масштабе, заканчивая правилами вступления Конституции в силу.

За все годы с начала ее принятия в 1994-м, Беларусь, как и весь мир, менялась, и Основной закон подстраивался под новую реальность. Путем всенародного голосования - как это было, например, в феврале 2022-го.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Впервые об этих изменениях Президент Беларуси сказал еще в 2018-м. Дело в том, что общество выросло. Ситуация изменилась, изменились риски. Прошел 2020 год, который проверял нас на прочность. Самое главное, что все эти изменения направлены только на одно: на дальнейшую модернизацию и развитие белорусской политической и социально-экономической системы. Именно поэтому был придан конституционный статус Всебелорусскому народному собранию".

ВНС - это уникальный опыт. За 4 года закрепления ВНС в Конституции этот орган стал площадкой для реального участия всех слоев общества.

Состав последнего собрания (около 1200 делегатов) это подтверждает: от учителей, врачей и студентов до военных, бизнесменов и высшего руководства - основные социальные сферы, которые определяют государство, были представлены конкретными людьми.

Виталий Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Виталий Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Новые полномочия ВНС, обусловленные Конституцией и законом, принятым по итогам референдума, демонстрируют реальное народовластие. Делегаты имеют возможность предварительно ознакомиться с биографиями и деловыми качествами кандидатов на важные посты, чтобы сформировать свое отношение и сделать ответственный выбор".

На последнем ВНС были назначены и новые руководители двух основных судебных инстанций. Верховного суда - им стал Андрей Швед - экс-генпрокурор. Главой Конституционного Суда - Сергей Сивец. И уже 4 года как работает механизм, когда обычный человек может напрямую обратиться в высшую судебную инстанцию страны.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь: "Возрастающий спрос на то, чтобы граждане использовали этот инструментарий для защиты своих гарантированных Конституцией прав и свобод. Если брать статистические данные, то только в 2025 году - более 80. Обращение поступило в Конституционный Суд. Только 20 из этих 80 соответствовали признакам допустимости и критериям конституционной жалобе".

Нынешний состав Конституционного суда, как и предыдущий, как раз и занимался доработкой позиций внесенных в Конституцию - например: семейные ценности - браком у нас в стране считается только союз мужчины и женщины. Сохранение и передача памяти о подвиге наших предков - для многих стран это лишь вопрос истории, для Беларуси - это конституционный долг.

В белорусской Конституции все направлено на человека, чтобы у него не просто была возможность, а право на жизнь, на труд, на образование - это то, что незыблемо. Но это для нас.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при Президенте России: "Мы живем в том мире, когда Соединенные Штаты бомбят суверенные государства, вмешиваются во внутренние дела и не обращают внимания уже на свою собственную Конституцию, тем самым ущемляя в правах своих же граждан, своих же налогоплательщиков. Мы видим, как в том же Евросоюзе сейчас по вопросу Украины, финансирования Украины, в ущерб своей энергетической, экономической безопасности делаются очень странные вещи и заявления".