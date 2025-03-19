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Консультации врачей, диагностика и образовательные лекции - в Минске работают "Выездные поликлиники"

19 марта во всех районах Минска работают "Выездные поликлиники". Информационная акция проходит в территориальных центрах соцобслуживания населения. Узкопрофильные специалисты проводят беседы, предлагают проверить здоровье и задать вопросы.

Традиционная акция направлена на людей пожилого возраста. Инициатива реализуется в рамках проекта "Минск - здоровый город".

МинскВыездные поликлиники