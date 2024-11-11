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Концерт на глубине 420 метров - "Марафон единства" в Солигорске спустился в шахту

"Марафон единства" в Солигорске спустился в шахту. Концерт Президентского оркестра, заслуженного коллектива Республики Беларусь, прошел на глубине 420 м - в спелеокомплексе Республиканской больницы спелеолечения. Здесь немедикаментозно лечат бронхо-легочные патологии. Пациенты дышат сильвинитом - смесью калийной соли и галита. Именно этот "коктейль" оказывает целебное воздействие.

Артисты оркестра решили поддержать не только здоровье, но и настроение отдыхающих.  Посреди соляного тоннеля была оборудована сцена. Звучали только хиты.

В Беларуси месторождение калийных солей было открыто в 1949 году. Это самое большое месторождение в Европе. Калийная соль прославила Беларусь, а наши шахтеры - белорусов. Символично, что именно в Солигорске завершается шествие "Марафона единства" по Минской области. Дальше республиканская общественно-культурная акция отправляется в Гродненскую область.

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