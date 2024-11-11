Концерт на глубине 420 метров - "Марафон единства" в Солигорске спустился в шахту

"Марафон единства" в Солигорске спустился в шахту. Концерт Президентского оркестра, заслуженного коллектива Республики Беларусь, прошел на глубине 420 м - в спелеокомплексе Республиканской больницы спелеолечения. Здесь немедикаментозно лечат бронхо-легочные патологии. Пациенты дышат сильвинитом - смесью калийной соли и галита. Именно этот "коктейль" оказывает целебное воздействие.

Артисты оркестра решили поддержать не только здоровье, но и настроение отдыхающих. Посреди соляного тоннеля была оборудована сцена. Звучали только хиты.