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Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников

Автор:Лидия Заблоцкая

22 ноября "Марафон единства" охватил энергией Могилев с самого утра.

Белорусские блогеры и артисты Минской и Гродненской областей отправились изучать начинку нашего ежедневного трансфера ввысь Могилевлифтмаша.

Расскажем, почему отвлекли сотрудников предприятия "Зенит" (подробности в видео).

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