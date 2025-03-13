Корнилов рассказал о роли Великобритании в украинском конфликте

По словам политобозревателя, последние годы у Великобритании некий комплекс недоимперии и фантомные боли дают о себя знать. "Они вечно пытаются мутить воду, где-то устраивать всевозможные провокации. Обратите внимание, в Киеве перед переговорами в Саудовской Аравии появился их давний-давний серый кардинал Джонатан Пауэлл (советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности - прим. ред.). В свое время всесильный деятель в команде Тони Блэра (экс-премьера Великобритании), он 10 с лишним лет возглавлял офис премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, он стоял за многими важными переговорами и решениями правительства. Но в чем его главная заслуга была тогда? Он в свое время участвовал в переговорах по передаче Гонконга Китаю. Британцы избавились от ненужного актива, от балласта. Сейчас его из нафталина вытащил Кир Стармер. Почему? Потому что ему нужно было как-то обставить сделку по избавлению от архипелага Чагос в Индийском океане, который британцы уже не тянут, - считает политический обозреватель. - Но есть проблема, потому что там крупная американская военная база. Передавая его Маврикии, у Британии возникла проблема, как американцев убедить в том, что нужно это сделать. И вот вдруг этот самый Пауэлл появился вместе со Стармером в Овальном кабинете в Белом доме, и Трампа они убедили. По сути, это специалист по избавлению от всего ненужного. И тот факт, что его сейчас послали в Украину, я бы на месте украинцев задумался о том, зачем на самом деле он нужен".