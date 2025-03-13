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Корнилов рассказал о роли Великобритании в украинском конфликте
Привычно постоянно обвинять Америку в том, что происходит на территории Украины. При этом совсем недавно начались разговоры о том, что здесь торчат уши Великобритании, что якобы именно Лондон управляет сегодня Зеленским и самой Украиной. Как британцы мутят воду, в программе "Актуальное интервью" рассказал политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Актуальное интервью | Владимир Корнилов
Какие изменения произошли в позиции Украины и как это влияет на переговорный процесс? Об этом в программе "Актуальное интервью" поговорили с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы "Россия сегодня". - Какова роль США в текущих переговорах и какие интересы они преследуют? - В чем заключаются соприкосновения между Россией и США во всех последних событиях? - Какие вызовы стоят перед Россией и Беларусью в условиях нынешней международной политики?
По словам политобозревателя, последние годы у Великобритании некий комплекс недоимперии и фантомные боли дают о себя знать. "Они вечно пытаются мутить воду, где-то устраивать всевозможные провокации. Обратите внимание, в Киеве перед переговорами в Саудовской Аравии появился их давний-давний серый кардинал Джонатан Пауэлл (советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности - прим. ред.). В свое время всесильный деятель в команде Тони Блэра (экс-премьера Великобритании), он 10 с лишним лет возглавлял офис премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, он стоял за многими важными переговорами и решениями правительства. Но в чем его главная заслуга была тогда? Он в свое время участвовал в переговорах по передаче Гонконга Китаю. Британцы избавились от ненужного актива, от балласта. Сейчас его из нафталина вытащил Кир Стармер. Почему? Потому что ему нужно было как-то обставить сделку по избавлению от архипелага Чагос в Индийском океане, который британцы уже не тянут, - считает политический обозреватель. - Но есть проблема, потому что там крупная американская военная база. Передавая его Маврикии, у Британии возникла проблема, как американцев убедить в том, что нужно это сделать. И вот вдруг этот самый Пауэлл появился вместе со Стармером в Овальном кабинете в Белом доме, и Трампа они убедили. По сути, это специалист по избавлению от всего ненужного. И тот факт, что его сейчас послали в Украину, я бы на месте украинцев задумался о том, зачем на самом деле он нужен".
Газета The Times информирует, что советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл в минувшие выходные приезжал в Украину и проинструктировал Владимира Зеленского о том, как представителям Киева необходимо себя вести на переговорах с американцами.
Владимир Корнилов:
"Британцы очень активно мутят воду. Они сейчас вдруг почувствовали, что появилась "вакантная должность" лидера свободного мира. Они хотят ее занять. Стармер прямо так об этом говорит. Но тут Макрон возник, ревность возникла. Эту "вакантную должность" объявила Кая Каллас. Когда ее обидели в Вашингтоне, она приехала и через два дня заявила, что свободному миру нужен новый лидер. Но кто такая Кая Каллас?"
"Американцы прямо говорят европейцам: платите за себя теперь сами, раз уж вы тут новый свободный мир учреждаете. Вот тут, конечно, никакие британцы рядом с американцами не стояли. Когда доходит дело до конкретных цифр, до конкретных раскладов, сколько можно поставить самолетов, авианосцев или танков, вдруг они понимают, что без Америки они никто и ничто. Во всяком случае на данный момент. Когда Урсула фон дер Ляйен радостно заявляет, что сначала 700 млрд евро, спустя буквально несколько недель вдруг уже 800 млрд евро Европа где-то возьмет на свое вооружение, все хлопают, ура-ура. Хоть бы кто-то задался вопросом, а откуда?", - задал вопрос Владимир Корнилов.