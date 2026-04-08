Корзун: В Беларуси есть два уровня защиты ребенка от скрытых угроз в интернете

Интернет для детей - это не только возможности, но и скрытые угрозы. В Беларуси вопросу информационной безопасности детей уделяется пристальное внимание. Так, в стране принят комплекс мер, который реализуется в рамках трех основных блоков. Это обучение детей безопасному досугу в информационной среде, работа с педагогами и родителями. Особое внимание уделяется выявлению деструктивного контента и взаимодействию со СМИ.

Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси: "У нас есть два уровня защиты ребенка. Один глобальный - есть ряд уполномоченных органов, выявляющих деструктивные источники, которые могут оказать отрицательное воздействие на ребенка, в том числе в психологической сфере. Принимаются меры: этот источник включается в список ограниченного доступа. И второй уровень защиты - это вопрос на уровне оператора. У всех наших операторов есть средства, которые позволяют четко прослеживать работу ребенка в интернете, выставлять систему ограничений по доступу к определенным сайтам и так далее".