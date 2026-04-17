Космонавт Олег Новицкий наводит порядок на малой родине в Червене

Наведение порядка после зимы - наша устойчивая традиция. Космонавт Олег Новицкий с удовольствием поддерживает эту идею и специально приехал на малую родину в Червень. В "Актуальном интервью" для "Первого информационного" он признался, что физическая нагрузка и трудотерапия - лучший способ разгрузить голову от ненужных мыслей.

"Когда я приезжаю домой, мы стараемся по максимуму помочь маме по хозяйству. Очень много мужской работы. Поэтому мы и вчера, и сегодня дел переделали немало. Все довольны, особенно мама. Мы рады, что все успели, и поэтому с чистой совестью уедем обратно в Минск. Человек должен заниматься и физическим трудом, и умственным - лучше всего, когда они чередуются".