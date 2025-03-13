"Космос наш!" Проект, посвященный полету первой женщины - космонавта Беларуси, открылся в Минске

"Космос наш!" - выставочный проект под таким названием, посвященный полету первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, открылся в Минске.



Отобразить космос взялись 12 художников, которые представили около 30 работ. В планах - расширить выставку до международных размеров. Уже осенью можно будет увидеть продолжение проекта.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств: "Я горд тем, что Национальный центр современных искусств первым отмечает год со дня полета нашего белорусского космонавта Марины Василевской. Мы первые в прошлом году отметили на выставке ее подвиг. Была пресс-конференция, был круглый стол. Мы отметили 12 апреля уже как советско-российско-белорусский День космонавтики. И год спустя делаем проект, посвященный Марине Василевской".

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Марина Василевская, первая белорусская женщина-космонавт, Герой Беларуси: "Очень радует, что у нас в стране есть такие художники, которые посвящают свою космическую выставку нашему полету. Скоро исполнится год с того момента, как мы прилетели с Международной космической станции, выполнили всю программу, все задачи, которые были поставлены нашим государством, Национальной академией наук Республики Беларусь, Российской Федерации. Очень здорово, что у нас есть такие проекты!"