Костенко: Беларусь - это главный партнер для России во всех сферах

Один из лидеров в зоне СНГ по взаимным турпотокам. Беларусь - это главный партнер для России во всех сферах. Об этом заявила зампредседателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко на III Белорусско-российском туристическом конгрессе.

Прямые, в том числе региональные, рейсы активно развиваются, связывая Беларусь и Россию. Сегодня на одной площадке собрались ключевые игроки туриндустрии обеих стран. В топе туристических направлений в Беларуси остается медицинский туризм, включающий санаторно-курортное лечение. Чтобы познакомиться с нашей культурой и традициями, туристы посещают различные регионы Беларуси. Растет популярность глэмпинга, караванинга и автомобильного туризма.