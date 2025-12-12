"Кожная пятніца - роднае, сваё": МАРТ запустил необычный проект

Продвигать белорусский бренд мы начали давно, поэтому сегодня остается его только поддерживать и развивать и, конечно, рассказывать. Эффективнее всего с помощью двигателя торговли, рекламы. Положительный опыт, и не один, у нас уже есть.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Первый проект "Социальная реклама", направленный на продвижение рапсового масла, рассказ о том, насколько оно полезно. И, кстати, социальная реклама сыграла огромную роль - на 30 % возросли продажи рапсового масла после запуска этой социальной рекламы.

Значимость повышения продажи отечественной продукции понимают все. Это эффективная работа своих предприятий и независимость от импорта. Сегодня все больше компаний и организаций, уже свыше 800, берут на себя обязательство поддерживать продукцию белорусского производителя.





Логичным продолжением этой инициативы стал проект "Кожная пятніца - роднае, сваё".

Олег Дикун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы хотели бы, чтобы в пятницу, в день, когда движение немножко замедляется, и у нас есть время передохнуть, в преддверии выходных каждый белорус принял участие в данном проекте. В части чего? В части, придя в торговый объект, купив белорусские товары, на самом деле хорошие товары, продукты, питание, или это будучи одежда, придя домой, приготовил ужин из белорусских товаров, могут быть белорусские блюда, драники и тому подобное, и в кругу семьи, в кругу друзей вспомнил про наши корни".

Светлана Короткевич, замминистра Антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Это откликнется в сердцах очень многих наших жителей республики, потому что мы живем в нашей стране, мы должны любить ее во всех ее проявлениях. Я думаю, что наши жители страны и гости тем более поддержат эту замечательную акцию".

Сделать маленький вклад в большое общее дело под силу каждому. И не обязательно тратить на это деньги. Скажите "добрай раніцы" прохожему, "вялікі дзякуй" консультанту в магазине. Да и просто не забывайте о своем. Уверена, у проекта будет много поклонников. Ведь мы, белорусы, любим свое родное и всегда об этом говорим.