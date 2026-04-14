Кривошеев: Блокировка YouTube-каналов СТВ, ОНТ и БелТА - элемент цифрового геноцида

По мнению председателя правления Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, такие меры возвращают весь мир в 1940-е годы, когда евреям, социалистам, цыганам делали нашивки, а далее за этим следовал геноцид. "Во всех этих мерах, ограничениях, блокировках, присутствуют элементы цифрового тоталитаризма и геноцида", - заявил гость "Актуального интервью" . И это не просто какая-то маркировка. За этим следовал теневой бан, лишение возможности монетизировать свой контент (а для создателей цифрового контента монетизация - важное право) и другие рестриктивные меры против журналистов и целых редакций.

К слову, внутренний диалог белорусского государства с обществом и лидерами общественного мнения от этого не пострадал. У Беларуси есть безусловное преимущество - в стране принято говорить с обществом глаза в глаза. "Белорусские журналисты живут на одних улицах, а не где-то отдельно, живут в одних городах и деревнях. У людей есть возможность с ними пообщаться во всех информационных средах и лично. Кстати, крупные информационные политические проекты ("Беларусь единая", "Марафон единства", "Это НАША история!") говорят о восприятии белорусским обществом журналистов как лидеров мнений. Может быть, еще и поэтому такая агрессия со стороны..." - задумался над сложившейся ситуацией Андрей Кривошеев.