Кривошеев: Польша разрывается между президентурой, которая ориентируется на Трампа, и Брюсселем
Польша разрывается между президентурой, которая ориентируется на Трампа, и Брюсселем. Таким мнением поделился Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов.
"Очередной коррупционный скандал в Польше, связанный с доставкой и незаконным обслуживанием беженцев, мигрантов, тянется уже около года. Новое обострение - это лишь элемент видовой борьбы внутри политического класса в самой Польше, - прокомментировал Кривошеев. - Сейчас Польша разрывается между президентурой, которая ориентируется на Трампа и которая серьезно потеряла в своих позициях, и Брюсселем, который, напротив, демонстрирует милитаризм, шовинизм, пытается бросить тех же самых поляков на войну против Российской Федерации уже в открытой фазе. Не просто поставки вооружений, не просто какие-то добровольцы или наемники, а уже откровенно польскую армию. Поэтому внутри польского политикума используются любые грязные методы. Но это не значит, что сам коррупционный скандал нереален. Он абсолютно реален".