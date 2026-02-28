Кривошеев: Трамп совершил военное преступление, развязав новую большую войну на Ближнем Востоке

Эксперт напомнил, что уже на протяжении двух недель по инициативе США ведутся мирные так называемые переговоры. "Речь идет о ядерной сделке, в результате которой Иран якобы должен был отказаться от своей военной ядерной программы. Напомню, что иранские власти неоднократно заявляли, а инспекторы МАГАТЭ подтверждали, что у Ирана нет военной ядерной программы. А право Ирана обогащать уран в мирных целях, строить атомную станцию на своей территории, это не просто право, гарантированное всеми международными соглашениями, нормами, включая нормы ООН и МАГАТЭ, но в ответ от отказа от ядерного оружия, другие ядерные государства не просто могут, а обязаны оказывать Ирану помощь в развитии собственной мирной ядерной программы", - отметил Андрей Кривошеев.