3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Кривошеев: Трамп совершил военное преступление, развязав новую большую войну на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп совершил главную ошибку и военное преступление в своей политической карьере, развязав новую большую, как минимум региональную, войну на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Удары американо-израильские по суверенному государству Исламской Республики Иран чудовищны по своей циничности, лицемерию, подлости и разрушительности, считает он.
Эксперт напомнил, что уже на протяжении двух недель по инициативе США ведутся мирные так называемые переговоры. "Речь идет о ядерной сделке, в результате которой Иран якобы должен был отказаться от своей военной ядерной программы. Напомню, что иранские власти неоднократно заявляли, а инспекторы МАГАТЭ подтверждали, что у Ирана нет военной ядерной программы. А право Ирана обогащать уран в мирных целях, строить атомную станцию на своей территории, это не просто право, гарантированное всеми международными соглашениями, нормами, включая нормы ООН и МАГАТЭ, но в ответ от отказа от ядерного оружия, другие ядерные государства не просто могут, а обязаны оказывать Ирану помощь в развитии собственной мирной ядерной программы", - отметил Андрей Кривошеев.