Кто виноват в "парковочной битве" во дворах и почему "ватрушки" - самый опасный аттракцион

Зима в этом году решила не просто зайти в гости, а устроить белорусам настоящий экзамен на прочность. Сначала были рекордные снегопады, следом наступили арктические морозы.

Но за хрустальной красотой и белой сказкой скрывается череда опасностей. Это и тюбинги, которые из детской забавы превращаются в неуправляемые снаряды, в результате - сотни травм.

Не сходят с полос новости и о дорожных происшествиях, где любая ошибка может стать роковой. И, наконец, бытовые конфликты, где обычный двор превращается в поле боя! "Снежные войны" за парковку порой заставляют забыть и о совести, и о приличиях.

Опасные зимние забавы

Популярное катание на тюбингах, или "ватрушках" нередко заканчивается вызовом скорой помощи. Для белорусских дворов это типичный сценарий. Основная причина травм - стихийные необорудованные горки.

В Минске лидерами по числу опасных локаций остаются Заводской и Фрунзенский районы. Одна из таких проблемных точек находится на ул. Алтайской. На первый взгляд обычный склон. Но в какую сторону ни направь тюбинг - везде препятствие. Уже есть десятки пострадавших.

Склон ведет прямиком к оживленной проезжей части, а по сторонам - стволы деревьев, заборы и металлические конструкции детской площадки. Подсчитать точное количество таких стихийных горок в городе практически невозможно. Опасные участки пытаются засыпать песком, но угроза жизни все равно сохраняется.

В основной зоне риска дети. С начала сезона при катании на тюбингах, санках и ледянках травмы получили уже более 200 ребят. Не обходит беда и взрослых: в списках пострадавших их уже около 100 человек.

Андрей Ярошевич, врач - травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Чаще всего страдают наиболее уязвимые части тела - руки, ноги. Наиболее серьезные травмы получают нижние конечности, в частности коленные суставы. Также не исключается травма головы".

Тюбинг - вещь неконтролируемая. Это машина без тормозов. Неизвестно, куда может занести этот снаряд на высокой скорости, поэтому важно кататься только в специально отведенных для этого местах и обязательно родителям следить за детьми.

Зимние угрозы начинаются сразу за порогом дома. Мороз не просто щиплет щеки, он бьет по здоровью: обморожения и падения на скользких тротуарах стали массовым явлением. Только за последние два месяца медпомощь потребовалась 3,6 тыс. белорусов. Почти каждый шестой - ребенок.

"С отморожением за последнюю неделю было 14 обращений, 7 госпитализаций. Сейчас в ожоговом отделении находятся 15 пациентов с холодовыми травмами", - обозначил врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи г. Минска Артемий Боровицкий.

Опасность на дорогах

В списке главных зимних угроз по-прежнему лидирует проезжая часть. Сводки происшествий обновляются практически ежедневно, при этом причины и обстоятельства аварий всегда разные. В числе наиболее частых нарушений - вождение в нетрезвом виде, отсутствие прав или зимней резины на авто, а также пренебрежение правилами перевозки детей.

Дорожную обстановку серьезно осложняют и морозы. Низкие температуры напрямую влияют на управляемость автомобиля, что требует от водителей соблюдения особых мер безопасности.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Владельцам дизельных авто следует использовать специальное зимнее топливо. Не лишним будет возить с собой трос, провода прикуривания, лопату, термос с горячим питьем и плед".

За состоянием дорог и улиц организован круглосуточный мониторинг. При необходимости помощи гражданам наряды милиции готовы к оперативному реагированию.

Коварный лед на водоемах

С приходом морозов на водоемах страны наступает "горячий" сезон для белорусских спасателей. Профилактические рейды проводятся ежедневно. Главными героями тревожных сводок становятся рыбаки, которые, несмотря на предупреждения, продолжают бросать вызов льду. В зоне риска и дети.

"Обращаем внимание в первую очередь на людей на воде без жилетов, подходим к ним ближе и объясняем, что без жилета на воде находиться нельзя, за это предусмотрено административное наказание", - отметил моторист спасательной станции "Дрозды" Леонид Харкович.

Екатерина Михалева, пресс-секретарь исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД:

"Мы рекомендуем использовать дополнительные спасательные средства. Например, ледовые штыри или зацепы, чтобы выбраться из-под льда. И лучше брать с собой веревку, если кому-то понадобится помощь".

Запрет на пиротехнику

Из-за большого количества травм в Беларуси уже больше года действует запрет на продажу практически всех видов пиротехники. Исключение - бенгальские огни, тортовые свечи и хлопушки. Салюты и фейерверки сегодня табу для физлиц.

"В специализированных магазинах есть все сертификаты качества, которые подтверждают специальное тестирование. На всех салютах есть сроки годности, которые строго соблюдаются", - подчеркнул продавец-консультант сети специализированных магазинов по продаже пиротехнических изделий Дмитрий Баранов.

Продажа пиротехники строго регламентирована: реализовывать такой товар могут только специализированные магазины, а покупателем может выступать только организация, обладающая специальным допуском и лицензией.

"Сражения" во дворах

Пока одни выкладывают уютные зимние видео, другие ведут репортажи с полей "парковочных сражений". Расчищенное парковочное место стало лакомым кусочком для водителей. Сегодня борьба идет буквально за каждый квадратный метр асфальта. Позиция "кто почистил, тот и хозяин" спровоцировала в соцсетях волну споров.

Согласно правилам благоустройства, автовладелец обязан расчистить снег в радиусе одного метра вокруг своей машины. Однако пока одни добросовестно следуют им, другие игнорируют, предпочитая занимать места, уже убранные соседями. Подобная несправедливость и вынудила водителей пойти на весьма необычные эксперименты

Кирпич, коробка, стул - чем только ни "бронируют" парковочные места водители. В связи с такой ситуацией минчанам уже начали оставлять уведомления с напоминанием об обязанности убирать снег вокруг автомобилей, иначе - штраф.