Кубраков: Мы готовы к действиям в особых условиях в случае осложнения погоды

По всей Беларуси продолжают устранять последствия прошедшего урагана. В Могилевском районе для устранения завалов, которые образовались в результате разгула стихии, местным жителям помогают военнослужащие внутренних войск МВД. Например, бойцы части 6713, вооружившись пилами и топорами, обеспечили безопасный доступ к зданию детского сада. Еще утром поручение оказать помощь в ликвидации последствий отдал лично министр Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Мы готовы к действиям в особых условиях, в том числе в случае осложнения погодных условий. Имеются резервы. Резервы имеются как на территории Витебского гарнизона, так и в ближайших областях. Это Минская область и Могилевская область. Сегодня мы уже задействовали данные резервы по Могилевской области. На территории Могилевской области прошел ураган, упало очень много деревьев. К нам обратился губернатор Могилевской области. Сегодня туда направлено 70 военнослужащих внутренних войск, сотрудники органов внутренних дел Могилевской области, которые оказывают помощь по наведению порядка".