Кухарев: Молодежь - будущее нашей страны

В 2026 году Минск стал молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония открыла республиканский марафон, который объединил более 300 участников из всех регионов Беларуси.

В афише - мастер-классы, диалоговые площадки, презентации проектов и экскурсии. Мероприятия стартовали в Доме молодежи.

Молодежная столица Беларуси - 2026

Мы живем в уникальном городе, который совмещает статус сразу нескольких столиц: столицы Синеокой и молодежной столицы Беларуси. Теперь официально торжественная церемония собрала более 300 гостей из каждого региона нашей страны. На эти два дня запланирована масштабная программа.

Виктория Захаревская, начальник Республиканского молодежного центра:

"Второй день будет не менее насыщенным. Это трудовая акция и народная зарядка, в которой примут участие все приглашенные".

Следующая локация для нашего общего праздника - это сквер по улице Толбухина. Он как раз находится рядом с Домом молодежи. Там вместе гости заложили послание. Это такая символическая капсула для будущих поколений.

В Минске проживает почти четверть всей молодежи страны, что делает город центральной площадкой для отработки новых социальных и экономических практик.

"В 2016 году город Барановичи был первой молодежной столицей. Это такой замечательный республиканский проект. Я очень рада находиться среди активной молодежи. Делегация Брестской области составляет 45 человек из разных уголков нашего региона - и все ребята очень активные", - отметила Юлия Сидорчук, представитель делегации Брестской области.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Сегодня здесь присутствует именно молодежь, которая - будущее нашей страны. То, что они делают уже сегодня, доказывает, что это действительно достойные большого будущего молодые люди. Наша задача - оказать им помощь в их развитии. На выставке, которую мы сегодня посмотрели, представлено очень много интересных решений и предложений".