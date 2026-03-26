Кухарев: Молодежь - будущее нашей страны
В 2026 году Минск стал молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония открыла республиканский марафон, который объединил более 300 участников из всех регионов Беларуси.
В афише - мастер-классы, диалоговые площадки, презентации проектов и экскурсии. Мероприятия стартовали в Доме молодежи.
Молодежная столица Беларуси - 2026
Мы живем в уникальном городе, который совмещает статус сразу нескольких столиц: столицы Синеокой и молодежной столицы Беларуси. Теперь официально торжественная церемония собрала более 300 гостей из каждого региона нашей страны. На эти два дня запланирована масштабная программа.
Виктория Захаревская, начальник Республиканского молодежного центра:
"Второй день будет не менее насыщенным. Это трудовая акция и народная зарядка, в которой примут участие все приглашенные".
Следующая локация для нашего общего праздника - это сквер по улице Толбухина. Он как раз находится рядом с Домом молодежи. Там вместе гости заложили послание. Это такая символическая капсула для будущих поколений.
В Минске проживает почти четверть всей молодежи страны, что делает город центральной площадкой для отработки новых социальных и экономических практик.
"В 2016 году город Барановичи был первой молодежной столицей. Это такой замечательный республиканский проект. Я очень рада находиться среди активной молодежи. Делегация Брестской области составляет 45 человек из разных уголков нашего региона - и все ребята очень активные", - отметила Юлия Сидорчук, представитель делегации Брестской области.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Сегодня здесь присутствует именно молодежь, которая - будущее нашей страны. То, что они делают уже сегодня, доказывает, что это действительно достойные большого будущего молодые люди. Наша задача - оказать им помощь в их развитии. На выставке, которую мы сегодня посмотрели, представлено очень много интересных решений и предложений".
По итогам двух дней будет подписана дорожная карта молодежных мероприятий.