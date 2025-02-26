Кузнецов рассказал, как работают мультибрендовые сервисные центры и классы в университетах в России

Решение появилось еще в 2023 году, и на сегодняшний день открыто 5 мультибрендовых центров, отметил он. Итог 2024 года показал, что они успешно работают. "Минимум мы должны открыть еще 7. Задачу мы поставили себе амбициозную. Мы, наверное, удвоим эту цифру, потому что 2024-й показал, что есть эффект. Но над этим еще надо работать, - рассказал заместитель министра промышленности Беларуси. - Мы сделали брендбук этих мультибрендовых центров, издали приказ в министерстве. То есть обновляем и добавляем что-то, потому что для нас это новый продукт маркетинга".