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Кузнецов рассказал, как работают мультибрендовые сервисные центры и классы в университетах в России
На российском рынке Беларусь стала предлагать мультибрендовые сервисные центры. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.
Решение появилось еще в 2023 году, и на сегодняшний день открыто 5 мультибрендовых центров, отметил он. Итог 2024 года показал, что они успешно работают. "Минимум мы должны открыть еще 7. Задачу мы поставили себе амбициозную. Мы, наверное, удвоим эту цифру, потому что 2024-й показал, что есть эффект. Но над этим еще надо работать, - рассказал заместитель министра промышленности Беларуси. - Мы сделали брендбук этих мультибрендовых центров, издали приказ в министерстве. То есть обновляем и добавляем что-то, потому что для нас это новый продукт маркетинга".
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов
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Андрей Кузнецов отметил, что будет дальнейшее развитие аграрных классов в университетах, где присутствуют белорусские гиганты - Гомсельмаш, МТЗ, БЕЛАЗ. Сейчас будут мультибрендовые классы, чтобы студенты понимали, какую технику Республика Беларусь может предложить. "И на чем они выучатся, на том они и захотят работать, эксплуатировать нашу технику", - уверен заместитель министра промышленности Беларуси.