Лара Ржондовская отметила глубокую погруженность в вопросы и проблемы своей страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в отличие от западных лидеров, показывают глубокое погружение в проблемы страны. Таким мнением поделилась главред "Новое.Медиа", автор проекта "Дорогая хурма", блогер Лара Ржондовская.

"Это говорит о том, что Президент владеет информацией, причем владеет ей очень плотно. То есть мы с вами на тысячи вопросов по своим специальностям не ответим вот так с полпинка. Мы будем все равно огромную подготовку вести", - отмечает эксперт, подчеркивая масштаб погруженности в насущные проблемы и вопросы.

Эксперт провела прямые параллели с зарубежными коллегами, указав на разительный контраст. Она напомнила о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского создать образ народного лидера: "Я помню, как украинская была клоунада несколько лет назад, когда Зеленский пригласил журналистов из "очень проверенных изданий" на какой-то несчастный фудкорт". Не лучше, по ее мнению, выглядят и лидеры Запада: "Мы помним, как Байден буквально 2-3 года назад отвечал по бумажке журналистам, да еще и путал имена и отказывался отвечать на нерепетированные вопросы".