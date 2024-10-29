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Легендарные преподаватели БГУ и представители творческих династий журфака - 2 ноября в спецрепортаже
80 лет на передовой! Поздравление коллективу факультета журналистики БГУ со значимой датой направил Президент Беларуси.
1 ноября 1944 года в освобожденном от оккупантов Минске началась подготовка журналистов. На 2 года столица БССР опередила всесоюзную.
Правда, в Минске журналистов учили на базе отделения филологического факультета. Такое положение дел просуществовало до 1967-го.
Первым деканом факультета журналистики стал Григорий Васильевич Булацкий, участник Великой Отечественной войны. Именно с него началась знаменитая журналистская династия.
Долгое время у факультета не было своего здания. В 2008-м журналисты переехали на Кальварийскую, 9. Новая прописка стала более технологичной. В здании размещается и телецентр - у студентов есть возможность организовать производство аудио- и видеоконтента полного цикла.
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Президент Беларуси поздравил коллектив факультета журналистики Белорусского государственного университета с 80-летием этого подразделения вуза
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, политолог:
"Сейчас стало развито направление, как целевой набор. Это значит, что ребята уже заранее знают то СМИ, в которое они пойдут работать и готовы работать в нем 5 лет по распределению по окончанию вуза. Причем многие идут в региональные СМИ, не только центральные".
Специальный репортаж 2 ноября на "Первом информационном"
От скитаний в поиске учебных площадей до просторного здания на Кальварийской. Почему студентов журфака называли и называют идеологическим фронтом страны, какие "бойцы" сегодня нужны в государственных медиа?
Легендарные преподаватели, видные выпускники и представители творческих династий журфака - смотрите в специальном репортаже 2 ноября на "Первом информационном".
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