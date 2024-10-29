Легендарные преподаватели БГУ и представители творческих династий журфака - 2 ноября в спецрепортаже

80 лет на передовой! Поздравление коллективу факультета журналистики БГУ со значимой датой направил Президент Беларуси.

1 ноября 1944 года в освобожденном от оккупантов Минске началась подготовка журналистов. На 2 года столица БССР опередила всесоюзную.

Правда, в Минске журналистов учили на базе отделения филологического факультета. Такое положение дел просуществовало до 1967-го.

Первым деканом факультета журналистики стал Григорий Васильевич Булацкий, участник Великой Отечественной войны. Именно с него началась знаменитая журналистская династия.

Долгое время у факультета не было своего здания. В 2008-м журналисты переехали на Кальварийскую, 9. Новая прописка стала более технологичной. В здании размещается и телецентр - у студентов есть возможность организовать производство аудио- и видеоконтента полного цикла.

Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета Президент Беларуси поздравил коллектив факультета журналистики Белорусского государственного университета с 80-летием этого подразделения вуза 01.11.2024 08:51

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, политолог:

"Сейчас стало развито направление, как целевой набор. Это значит, что ребята уже заранее знают то СМИ, в которое они пойдут работать и готовы работать в нем 5 лет по распределению по окончанию вуза. Причем многие идут в региональные СМИ, не только центральные".

Специальный репортаж 2 ноября на "Первом информационном"

От скитаний в поиске учебных площадей до просторного здания на Кальварийской. Почему студентов журфака называли и называют идеологическим фронтом страны, какие "бойцы" сегодня нужны в государственных медиа?