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Лепешко о MILEX: Белорусские предприятия держат руку на пульсе
Белорусские предприятия держат руку на пульсе, учитывают все современные тенденции развития военного искусства, применения вооружение военной и специальной техники. Такое заявление на выставке MILEX -2025 сделал Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
И добавил, что Беларусь готова к отражению агрессии любого противника.
"Эта выставка показывает, к чему мы готовимся и что у нас есть, чтобы нанести неприемлемый удар любому противнику для того, чтобы он прекратил свои военные действия и отказался от любой агрессии в отношении нашего государства", - подытожил Геннадий Лепешко.