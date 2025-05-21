Лепешко о MILEX: Белорусские предприятия держат руку на пульсе

"Эта выставка показывает, к чему мы готовимся и что у нас есть, чтобы нанести неприемлемый удар любому противнику для того, чтобы он прекратил свои военные действия и отказался от любой агрессии в отношении нашего государства", - подытожил Геннадий Лепешко.